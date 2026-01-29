La gru sta spostando il prefabbricato: all'improvviso il disastro

Incidente disastroso durante il collocamento di una casa prefabbricata a Khon Kaen, in Thailandia: mentre la stava spostando verso la sua destinazione, a sei metri dall’obbiettivo, il gruista ha perso il controllo del suo mezzo, che si è ribaltato e ha fatto cadere il prefabbricato su una villetta.

Una persona all’interno della casa è rimasta temporaneamente intrappolata, ma fortunatamente illesa: i proprietari del casa danneggiata hanno ovviamente subito avviato la procedura per un risarcimento per il danno subito.