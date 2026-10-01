La leonessa è gelosa: maschio preso 'a schiaffi' per averla tradita

Clamorosa scenata di gelosia nella riserva di caccia di Grumeti, in Tanzania: una leonessa ha ‘preso a schiaffi’ un maschio ‘infedele’ dopo aver sentito su di lui l’odore di altre femmine.

Schiaffi al maschio fedifrago

Nel video ripreso dalla guida Clinton Kilite, un leone si stava rilassando in compagnia di un’altra femmina, quando la leonessa s’è avvicinata cogliendolo di sorpresa e, una volta avvertito l’odore delle rivali, ha colpito con una zampata il muso del maschio, mettendolo palesemente in imbarazzo e costringendolo alla difesa.

“Il maschio era stato avvistato con un altro branco, quello di provenienza originaria dei leoni maschi – ha raccontato Clinton – Abbiamo ipotizzato che, al suo ritorno al mattino, addosso avesse ancora l’odore delle femmine di quell’altro gruppo. Il maschio, inoltre, aveva l’intenzione di accoppiarsi con l’altra femmina”.

Una specie poligama

Evidentemente le due cose non sono andate troppo a genio alla leonessa, che non ha mancato di farlo notare al maschio. A (parziale?) discolpa dell’operato del leone bisogna però sottolineare come questi felini siano ‘naturalmente’ poligami e quindi si accoppino abitualmente con più femmine, così come le femmine si accoppiano con più maschi. Evidentemente nessuno lo ha spiegato alla leonessa gelosa…

Video tratto da: IPA / KameraOne