Incidente quantomeno bizzarro per un ‘motociclista’, ritrovatosi gambe all’aria dopo un imprevedibile scontro con una lepre.

L’uomo stava percorrendo una strada secondaria nei pressi di Budapest quando una lepre, dopo aver zig-zagato sul bordo dell’asfalto ha deciso di compiere un impressionante salto verso di lui, facendolo cadere, per poi dileguarsi, apparentemente illesa, nel prato vicino. Per ‘l’umano’, invece, solo pochi graffi e lividi, grazie anche alla protezione e all’elmetto indossati.

“Le lepri sono animali che spesso adottano un’andatura a zig-zag ma possono raggiungere anche i 45 km/h di velocità e compiere salti impressionanti, perfino di cinque metri di lunghezza – ha spiegato un esperto – Di sicuro sono animali timidi che possono facilmente andare nel panico: in questo caso, probabilmente, ha sbagliato nel capire da dove potesse venire la minaccia e per questo è saltato verso quella che in realtà era la probabile fonte di pericolo”.

Il video, pubblicato sul web, ha raccolto migliaia di visualizzazioni e commenti, qualcuno perfino ironico: “Evidentemente non gli piacciono i motociclisti – ha scritto un ‘navigatore’ – E’ per questo che ha deciso di stenderlo con un calcio volante!”.

Video tratto da: IPA / KameraOne