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VIRALI 26 AGOSTO 2026

La macchina è ricoperta di baci: arriva la multa e il sequestro

Redazione Virgilio Video

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Un giovane di Gwalior, in India, è stato multato e la sua auto è stata sequestrata dalla polizia, dopo che la sua ragazza aveva trascorso quattro ore a ricoprire il veicolo con circa 3.400 impronte di baci di rossetto, nel tentativo di lanciare una nuova tendenza sui social media.

Le foto si sono sì diffuse online ma hanno anche attirato l’attenzione della polizia stradale, che ha rintracciato il veicolo tramite la targa e lo ha sottoposto a sequestro momentaneo perché la ‘decorazione’ aveva modificato illegalmente l’aspetto della vettura.

Al proprietario non è così rimasto altro da fare che pagare una multa di circa 50 euro e ripulire la macchina dai ‘baci’ per poterla riavere indietro.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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