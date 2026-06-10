La macchina sta per affondare: l'eroico salvataggio in extremis

Un drammatico filmato girato a Qinzhou, nella regione cinese del Guangxi, mostra l’eroico salvataggio compiuto da alcuni abitanti, che si sono avventurati in acque alluvionali alte fino al petto per soccorrere alcuni automobilisti intrappolati all’interno di una berlina parzialmente sommersa, mentre la pioggia battente continuava a flagellare la regione.

I soccorritori hanno fissato l’auto con una corda e hanno tirato in salvo gli automobilisti intrappolati.

Le autorità hanno lanciato un allarme dopo che le pesanti piogge degli ultimi giorni hanno causato inondazioni improvvise e frane in tutta la regione.

Video tratto da: IPA / KameraOne