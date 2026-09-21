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VIRALI 21 SETTEMBRE 2026

La manovra è folle: irrompe in auto nel centro commerciale

Redazione Virgilio Video

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Volendoci scherzare, si potrebbe parlare di un caso estremo di shopping compulsivo: un uomo s’è reso protagonista di un incidente inspiegabile facendo retromarcia con la sua auto, abbattendo due moto parcheggiate e, dopo aver nuovamente accelerato, ‘entrando’ in un centro commerciale dopo averne distrutto l’ingresso.

Il reparto di gestione del traffico dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza di Baoding ha dichiarato: “Gli accertamenti della polizia hanno stabilito che il conducente, di cognome Sun, ha perso il controllo a causa di una manovra errata. L’incidente ha causato il ferimento di due persone, trasportate in ospedale per controlli; nessuna delle due ha riportato lesioni gravi”.

“I test effettuati dalla polizia hanno escluso la guida sotto l’effetto di alcol o droghe”, ha quindi specificato il portavoce. A questo punto, non si sa se la cosa possa costituire un’aggravante…

Video tratto da: IPA / KameraOne

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