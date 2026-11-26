Momenti di vero e proprio panico sulla spiaggia di Cannon Beach, nell’Oregon, quando un cane e il suo padrone sono stati trascinati via dalle onde dopo l’arrivo della marea, le famose King Tides del tratto di costa vicino a Tolovana Wayside.

Già intorno alle 8:50 del mattino, un agente di polizia di Cannon Beach aveva fermato un uomo che, insieme al proprio cane, stava camminando verso la spiaggia, appena a sud di Tolovana Wayside. L’uomo aveva spiegato di voler osservare meglio le King Tides ma è stato multato per essersi portato sulla battigia ed è stato invitato ad allontanarsi dalla spiaggia, con la raccomandazione di osservare le maree da una distanza di sicurezza, vista la loro natura estremamente imprevedibile.

Dopo un paio d’ore, la Polizia e i Vigili del Fuoco di Cannon Beach sono intervenuti nella zona di Ecola Creek, in seguito alla segnalazione di una persona finita tra le onde insieme al proprio cane. Incredibilmente, si trattava della stessa persona fermata in precedenza.

L’uomo era sulle scale di accesso alla spiaggia e stava lasciando che il suo cane – pur tenuto al guinzaglio – camminasse sulla sabbia, quando un’ondata improvvisa ha portato via il cane e ha trascinato anche l’uomo via dalle scale. Fortunatamente, entrambi sono riusciti a raggiungere un’altra rampa di scale e a mettersi in salvo, senza riportare ferite.

Video tratto da: Facebook / Cannon Beach Police Department