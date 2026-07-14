VIDEO
Cerca video
VIRALI 14 LUGLIO 2026

La mini-scala dei procioni è tutta da ridere

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Scena commovente si è svolta in un giardino di Alliston, in Canada: diversi cuccioli di procione si sono arrampicati uno dopo l’altro su una recinzione da giardino per raggiungere la loro mamma che li aspettava in cima.

I procioni, nuovi animali ‘domestici’

Un recente studio ha peraltro rivelayo che i procioni che vivono in città mostrano i primi segni di addomesticamento. Utilizzando foto caricate sulla piattaforma di citizen science iNaturalist, i ricercatori hanno scoperto che questi animali negli ambienti urbani hanno musi più corti rispetto alle loro controparti rurali.

Spazzatura? No cibo!

Secondo lo studio, il vero fattore scatenante dell’addomesticamento dei procioni sono i nostri rifiuti. Nella spazzatura, questi animali possono trovare un pasto facile. Per poter rovistare serenamente, tutto ciò che devono fare è tollerare la presenza degli esseri umani e non essere aggressivi. E passare, scalando le palizzate, da un giadino all’altro, a caccia di cibo.

Video tratto da: IPA / KameraOne

ANIMALI VIRGILIOYT
La mini-scala dei procioni è tutta da ridere
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi