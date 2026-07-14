La mini-scala dei procioni è tutta da ridere

Scena commovente si è svolta in un giardino di Alliston, in Canada: diversi cuccioli di procione si sono arrampicati uno dopo l’altro su una recinzione da giardino per raggiungere la loro mamma che li aspettava in cima.

I procioni, nuovi animali ‘domestici’

Un recente studio ha peraltro rivelayo che i procioni che vivono in città mostrano i primi segni di addomesticamento. Utilizzando foto caricate sulla piattaforma di citizen science iNaturalist, i ricercatori hanno scoperto che questi animali negli ambienti urbani hanno musi più corti rispetto alle loro controparti rurali.

Spazzatura? No cibo!

Secondo lo studio, il vero fattore scatenante dell’addomesticamento dei procioni sono i nostri rifiuti. Nella spazzatura, questi animali possono trovare un pasto facile. Per poter rovistare serenamente, tutto ciò che devono fare è tollerare la presenza degli esseri umani e non essere aggressivi. E passare, scalando le palizzate, da un giadino all’altro, a caccia di cibo.

Video tratto da: IPA / KameraOne