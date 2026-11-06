“Dramma della gelosia: tutti i particolari in cronaca”: chi non ricorda lo splendido film di Ettore Scola con Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Giancarlo Giannini? Ecco, in questo caso la gelosia c’era tutta mentre il dramma è stato – fortunatamente – solo sfiorato.

La vicenda. Tutto è nato quando a Lima, in Perù, una donna ha riconosciuto prima e inseguito poi la presunta amante del marito, per poi salire sul taxi a tre ruote dove di trovava la ‘rivale’ per cercare vfendetata in modo decisamente poco ortodosso.

La presunta amante ha evitato il peggio solo grazie all’intervento di alcuni passanti che si erano fermati ad assistere la scena.

Alcuni, anziché fermare la ‘lotta’, ha invece ripreso la scena con un video diventato rapidamente virale sul web e che ha suscitato una serie disparata di commenti, tra chi s’è chiesto perché la moglie se la sia presa con l’altra donna, anziché affrontare il marito e chi invece ha invito a la donna a non vendicarsi e smetterla di litigare per un uomo.

Le identità delle donne coinvolte non sono state rese note e non è chiaro, inoltre, se siano state presentate denunce, se vi siano stati arresti o se le autorità abbiano preso provvedimenti in merito all’accaduto.

Le circostanze legate alla presunta relazione extraconiugale non sono state confermate. Almeno in modo ‘indipendente’…

Video tratto da: IPA / KameraOne