La mongolfiera rischia di schiantarsi sulle case: tragedia sfiorata

Momenti di terrore in un quartiere residenziale quando una mongolfiera è stata costretta ad un atterraggio di emergenza, rischiando di schiantarsi sulle case.

La mongolfiera ha iniziato a precipitare mentre tentava di atterrare nel vicino Russell Park, nei pressi di Brentford: in extremis un residente è riuscito con una corda a trascinare la mongolfiera a terra evitando una collisione con case, auto e cavi elettrici, che avrebbe causato un disastro.

Alla fine, invece, fortunatamente, tutti sani e salvi: i due occupanti della mongolfiera e i residenti della zona. Ancora sconosciute, invece le cause che hanno portato all”avaria’ del mezzo volante.

Video tratto da: IPA / SWNS