Tempesta di neve sulla montagna: lo spettacolo di neve e ghiaccio è da fiaba

Una fantastica trasformazione per uno paesaggio a dir poco suggestivo: dopo una tempesta invernale notturna, una zona montagnosa è diventata nel giro di poche ore uno spettacolo fantastico di ‘tendaggi’ e stalattiti di ghiaccio, che hanno formato una sorta di ‘tendaggio’ gelato nelle vicinanze di Lishui, città-prefettura della Cina nella provincia dello Zhejiang.

Nonostante gli avvisi di pericolo delle autorità locali per il rischio di cadute di queste formazioni di ghiaccio, molti turisti si sono avventurati nella zona per realizzare video o scattare foto.