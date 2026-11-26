Cosa succede quando si va all’autolavaggio senza la dovuta attenzione? Semplice, un disastro: come confermano le immagini arrivate da un autolavaggio di Shandong in Cina.

Nel video si vede l’uomo scendere dalla propria auto prima dell’inizio del lavaggio. Quando il macchinario inizia a spruzzare acqua sul veicolo, l’uomo apre la portiera dopo la fase iniziale del ciclo di lavaggio.

Tuttavia, non si accorge che l’impianto si sta muovendo all’indietro verso l’auto: così, la portiera aperta rimane impigliata nel macchinario e viene trascinata via, nonostante l’intervento disperato di uno degli addetti dell’autolavaggio.

Il proprietario dell’auto si è sentito, a suo dire, ingiustamente penalizzato, spiegando che l’addetto all’autolavaggio gli aveva più volte raccomandato di spegnere il motore. L’uomo ha riferito di aver aperto la portiera per puro istinto, nel tentativo di verificare se il motore fosse effettivamente spento, il che ha dato origine all’incidente.

Video tratto da: IPA / KameraOne