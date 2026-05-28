La NASA svela come sarà la prima base lunare

La NASA ha presentato i piani dettagliati per la sua base lunare, inclusi rendering 3D di strutture, attrezzature e nuovi rover lunari che saranno utilizzati durante la missione. La NASA afferma che la base potrebbe potenzialmente estendersi per centinaia di chilometri quadrati al Polo Sud della Luna.

La NASA ha dichiarato di aver pianificato l’impresa in 3 fasi. La Fase 1 inizierà con tre voli senza equipaggio previsti per l’autunno di quest’anno. Il primo volo servirà per individuare i siti adatti per la base al Polo Sud lunare.

Le missioni 2 e 3 consisteranno in una combinazione di studi scientifici e consegne di attrezzature, rifornimenti e un nuovo rover lunare sulla superficie lunare, in collaborazione con agenzie spaziali internazionali e aziende private. La Fase 1 dovrebbe concludersi nel 2029.

La Fase 2, dal 2029 al 2032, prevederà la costruzione di alloggi semi-permanenti e infrastrutture chiave sulla Luna. Le strutture permanenti, la vita e il lavoro sulla Luna e le rotazioni di routine dell’equipaggio con voli regolari tra la Luna e la Terra inizieranno dopo il 2032 con la Fase 3.

“Con la Base Lunare, gli astronauti di Artemis rimarranno più a lungo, esploreranno più lontano e condurranno il tipo di ricerca scientifica che fa progredire l’esplorazione stessa”, ha dichiarato Lori Glaze, amministratrice associata della Direzione delle Missioni di Volo Spaziale Umano della NASA.

Il mese scorso, quattro astronauti sono diventati gli esseri umani più lontani dal pianeta Terra nella missione Artemis II della NASA. Le missioni Artemis sono pianificate in concomitanza con la Base Lunare, in modo che gli studi e le scoperte di una aiutino l’altra.

Video tratto da: IPA / KameraOne