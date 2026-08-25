La nave affonda in pochi istanti: l'equipaggio si lancia in acqua

All’inizio di agosto, il rimorchiatore SL Sual 1 è stato deliberatamente fatto arenare al largo della costa di Zambales, nelle Filippine, dopo aver subito una falla nello scafo.
Purtroppo, durante le operazioni di recupero del 24 agosto, l’imbarcazione è affondata in pochi istanti mentre veniva rimorchiata fuori dalla zona. Dieci membri dell’equipaggio a bordo sono stati tratti in salvo dalle imbarcazioni vicine dopo che s’erano gettati in mare per evitare di venire trascinati a fondo dal rimorchiatore.
Video tratto da: IPA / KameraOne / Philippine Coast Guard