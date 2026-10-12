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VIRALI 12 OTTOBRE 2026

La nave da crociera s'incastra sotto il ponte, i piatti volano ovunque

Redazione Virgilio Video

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Momenti di paura per i turisti durante una cena a bordo di una nave da crociera quando il battello ha sfiorato la parte inferiore di un ponte sul fiume Chao Phraya a Bangkok, in Thailandia.

Secondo quanto riferito, il capitano avrebbe valutato male l’altezza libera del ponte dopo settimane di forti piogge che avevano fatto crescere il livello del fiume.

Secondo una guida turistica, la nave era passata sotto lo stesso ponte senza incidenti all’inizio della serata, ma l’ha poi urtato durante il viaggio di ritorno, dopo che le precipitazioni avevano ingrossato il fiume.

Così, a causa dell’impatto, la cena s’è trasformata in una sorta di festa dei piatti volanti mentre i turisti si sono accovacciati sul pavimentro e nascoti sotto i tavoli e i camerieri cercavano di salvare il buffet.

Fortunatamente, dopo l’iniziale impatto, la nave è riuscita a passare sotto il ponte, senza che nessuno rimanesse ferito.

Video tratto da: IPA / KameraOne

INCIDENTE VIRGILIOYT
La nave da crociera s'incastra sotto il ponte, i piatti volano ovunque
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