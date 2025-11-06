La nuova 'sentinella' del pianeta Terra

Lanciata la nuova sentinella del pianeta: il satellite dell’Agenzia spaziale europea Sentinel 1D è stato lanciato con un razzo Ariane 6 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese).

E’ il nuovo arrivato della famiglia di satelliti Sentinel 1 e, una volta in orbita, si unirà al suo gemello Sentinel-1C, già operativo. Anche Sentinel 1D fa parte del programma europeo Copernicus, di Commissione Europea ed Esa ed è destinato a sostituire Sentinel-1A, in servizio da oltre 11 anni.

Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, coordinato dalla Commissione Europea e realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e altri partner del settore aerospaziale.

L’obiettivo finale del programma è fornire dati e informazioni ambientali basati su osservazioni satellitari (grazie, appunto, ai satelliti Sentinel) e dati “in situ”, per monitorare l’ambiente e supportare la gestione di sicurezza, cambiamenti climatici ed emergenze.