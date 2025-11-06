VIDEO
Cerca video
UNCATEGORIZED 06 NOVEMBRE 2025

La nuova 'sentinella' del pianeta Terra

Lanciata la nuova sentinella del pianeta: il satellite dell’Agenzia spaziale europea Sentinel 1D è stato lanciato con un razzo Ariane 6 dalla base europea di Kourou (Guyana Francese).

E’ il nuovo arrivato della famiglia di satelliti Sentinel 1 e, una volta in orbita, si unirà al suo gemello Sentinel-1C, già operativo. Anche Sentinel 1D fa parte del programma europeo Copernicus, di Commissione Europea ed Esa ed è destinato a sostituire Sentinel-1A, in servizio da oltre 11 anni.

Copernicus è il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea, coordinato dalla Commissione Europea e realizzato in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e altri partner del settore aerospaziale.

L’obiettivo finale del programma è fornire dati e informazioni ambientali basati su osservazioni satellitari (grazie, appunto, ai satelliti Sentinel) e dati “in situ”, per monitorare l’ambiente e supportare la gestione di sicurezza, cambiamenti climatici ed emergenze.

La nuova 'sentinella' del pianeta Terra
SUGGERITI
UNCATEGORIZED
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi