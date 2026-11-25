Agenti doganali dell’Aeroporto cinese di Shenzen hanno scoperto 21 serpenti vivi legati alle gambe di una passeggera: a tradire la’trafficante di rettili’ è stata la sua andatura insolita.

L’andatura sospetta tradisce la viaggiatrice

Gli agenti hanno subito notato la viaggiatrice che entrava nell’area soggetta a controllo doganale senza effettuare alcuna dichiarazione. La donna indossava pantaloni dal taglio ampio e camminava con un’andatura insolitamente rigida; tale comportamento ha spinto gli agenti a fermarla per un controllo.

Una perquisizione ha rivelato la presenza di protezioni nere per le ginocchia, fissate attorno alla parte inferiore di entrambe le gambe con nastro adesivo trasparente. All’interno di tali protezioni, gli agenti hanno rinvenuto sei involucri contenenti serpenti vivi – tre per ogni gamba – con i rettili avvolti singolarmente in calzini neri, per un totale di 21 serpenti.

Serpenti velenosi ma non troppo

Gli esemplari sono stati successivamente esaminati dal Centro tecnologico per l’ispezione e la quarantena di animali e piante della dogana di Shenzhen, che li ha identificati come serpenti giarrettiera, una specie non autoctona e il cui debole veleno non è pericoloso per l’uomo.

Le autorità doganali cinesi hanno ricordato al pubblico che l’introduzione non autorizzata di specie non autoctone è vietata dalla Legge sulla biosicurezza del Paese, nonché dalle normative che regolano l’ispezione e la quarantena di animali e piante in entrata o in uscita dalla Cina.

Video tratto da: IPA / KameraOne