Vi sarà capitato molte volte, alla richiesta di esibire un documento di riconoscimento, di mostrare la patente di guida, magari scusandovi per non avere dietro con voi la carta di identità. Sappiate che non avete commesso alcun errore. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

La patente di guida è un documento di riconoscimento ma non di identità

Iniziamo col dire che, anche se in alcuni casi può sostituire la carta di identità, la patente non è un documento di identità. Come dice una circolare apposita del Ministero dell’Interno è semplicemente un documento valido ai fini del riconoscimento, contenente requisiti previsti dalla legge.

Ma qual è la differenza tra documento di riconoscimento e di identità?

È il D.P.R. n.445/2000 a definire la distinzione: il documento di riconoscimento (come la patente di guida) ha come fine l’identificazione personale del titolare; può essere utilizzato, ad esempio, nel caso di un cambio targa. Invece, il documento d’identità (la carta di identità, appunto) dimostra che il titolare presenta caratteri che lo distinguono da altre persone. Ovviamente entrambi i documenti devono essere rilasciati da una pubblica amministrazione (italiana o di altri Paesi) su supporto cartaceo, magnetico o informatico, e devono essere muniti di foto del titolare.

Documenti equiparabili alla carta di identità

Altri documenti validi per il riconoscimento personale ma che non sono d’identità sono:

il passaporto

la patente nautica

il libretto di pensione

il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;

il libretto di porto d’armi.

L’importanza della foto

Per legge un documento che non riporta la fotografia del titolare (pensiamo ad esempio alla tessera sanitaria/codice fiscale) non può essere assolutamente considerato né un documento di riconoscimento né d’identità. Non è tutto: la fotografia del titolare nella patente di guida (così come negli altri documenti di riconoscimento) deve tenere conto di canoni precisi stabiliti dalla legge. Nel dettaglio, la foto deve ritrarre il soggetto a capo scoperto e su uno sfondo bianco.

Solo per motivazioni religiose (suore comprese) è possibile essere fotografati con la testa coperta, purché i tratti somatici del volto siano ben identificabili.

Con la patente di guida si può viaggiare/volare?

Chi viaggia in aereo all’interno dei confini nazionali deve sapere che la patente di guida in corso di validità può essere utilizzata per l’imbarco. Non è possibile presentarla come documento di viaggio nel caso in cui la destinazione sia in altro Paese dell’Unione europea o extra Europa.

Nel primo caso occorrerà essere in possesso di carta di identità valida, nel secondo caso invece bisognerà esibire il passaporto. Tutto questo in attesa che diventi realtà la patente digitale europea. Attesa in Italia per il 30 giugno 2024, a quanto pare permetterà di viaggiare all’interno dei confini dell’UE anche in assenza di carta di identità.