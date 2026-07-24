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VIRALI 24 LUGLIO 2026

La pazza impresa: giù dal trampolino di sci sulla ruota anteriore

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Il mountain biker giapponese Tomomi Nishikubo ha fatto la storia diventando il primo uomo a scendere da un trampolino olimpico per il salto con gli sci all’indietro, sulla ruota anteriore, realizzando una manovra quasi impossibile nota come ‘fakie nose manual’ allo stadio di salto con gli sci di Hakuba a Nagano.

Tomomi ha perfezionato la manovra per due anni e ci sono voluti ben 50 tentativi prima di riuscirci, pasando per livici, escoriazioni e botte.

La difficoltà dell’impresa è testimoniata anche dalla temperatura delle pastiglie dei suoi freni, che hanno raggiunto i 150° durante la discesa.

Video tratto da: IPA / KameraOne / RedBull

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