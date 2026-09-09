La pazza scelta: parcheggia l'auto sul tetto per paura dei ladri

Paura dei ladri? Ecco la soluzione: far sollevare da una gru la propria auto nuova di zecca e parcheggiarla sul tetto di casa.

Questa è stata la scelta di un automobilista di Gopalganj, in India, che aveva paura che il suo SUV appena acquistato potesse essere portato via da eventuali malintenzionati.

Certo, non è una soluzione comoda per chi è un pendolare e usa l’auto tutti i giorni ma nel caso in questione il problema non si pone, visto che il proprietario della vettura lavora per lunghi periodi in Israele e solo la sua moglie rimane in casa mentre lui è via. Non si sa, peraltro, se la moglie abbia la patente ma visto il parcheggio è probabile che non sia invogliata a usare l’auto…

Video tratto da: IPA / KameraOne