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VIRALI 20 AGOSTO 2026

La pazza storia: donna riabbraccia il suo cane ritrovato a 1800 km di distanza

Redazione Virgilio Video

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Una donna di Tulsa, in Oklahoma, ha recentemente raccontato ai giornalisti come Rio, il suo cane di 10 anni, fosse scomparso il 30 luglio scorso per poi ricomparire l’11 agosto a 1800 km di distanza, nella Carolina del Nord.

La proprietaria, Melissa Burris, lo ha cercato per 2 settimane, poi ha ricevuto una telefonata da un rifugio per animali. Un buon samaritano ha trovato Rio nella Carolina del Nord e lo ha portato al Guilford County Animal Services, dove i veterinari del rifugio hanno scoperto da dove provenisse originariamente grazie al suo microchip.

A questo punto, la Burris ha preso l’aereo e ha raggiunto Rio, ricongiugendosi finalmente al suo amato cane.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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