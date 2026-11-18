Una petroliera ha completamente sbagliato manovra, andandosi a schiantare contro una barriera frangiflutti nei pressi del lungomare di Lumut, in Malesia.

La naver cargo “Midas”, lunga circa 83 metri, ha raschiato l’argine costiero, incagliandosi e fermandosi a pochi centimetri da un padiglione situato nelle vicinanze. A bordo si trovavano dieci membri dell’equipaggio, tutti di nazionalità thailandese; non si registrano feriti né vittime.

Secondo il commissario Hasbullah Abd Rahman, capo della polizia del distretto di Manjung, al momento dell’incidente l’imbarcazione stava effettuando delle prove in mare non autorizzate.

“Secondo le informazioni preliminari fornite dal Dipartimento della Marina, si ritiene che l’imbarcazione sia salpata ieri sera per effettuare prove in mare senza l’autorizzazione delle autorità competenti – ha spiegato Abd Rahman – Le misure da adottare e le disposizioni legali in base alle quali proseguirà l’indagine dipenderanno dagli esiti degli accertamenti del Dipartimento della Marina, dato che la petroliera è stata spostata senza alcun permesso”.

La petroliera, da 2.400 tonnellate, era precedentemente nota con il nome di “Fuji”, prima di essere venduta a un armatore thailandese che l’ha ribattezzata “Midas”. Le autorità hanno reso noto che le cause precise dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine.

Il Consiglio municipale di Manjung ha fatto sapere che valuterà i danni arrecati alle infrastrutture pubbliche all’interno del parco. Le autorità hanno inoltre comunicato che, una volta alzatasi la marea, l’imbarcazione incagliata verrà rimorchiata in mare aperto. Successivamente, rimarrà all’ancora al largo mentre il Dipartimento della Marina proseguirà con le indagini.

Video tratto da: IPA / KameraOne