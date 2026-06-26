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VIRALI 26 GIUGNO 2026

La pioggia torrenziale blocca gli scalatori: aggrappati alle rocce sullo strapiombo

Redazione Virgilio Video

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Momenti difficili per un gruppo di turisti dell’area panoramica del Monte Yuntai, in Cina, rimasti bloccati su una parete rocciosa su una via ferrata dopo che un improvviso e intenso acquazzone ha reso la ripida superficie rocciosa pericolosamente scivolosa.

Il personale ha sospeso la vendita dei biglietti, ha inviato istruttori di arrampicata sul monte e ha distribuito impermeabili agli scalatori spaventati, prima di guidare tutti verso il basso in un’evacuazione ordinata.

Le autorità hanno confermato che tutti hanno raggiunto il suolo sani e salvi e che nessuno è rimasto ferito.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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