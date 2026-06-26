La pioggia torrenziale blocca gli scalatori: aggrappati alle rocce sullo strapiombo

Momenti difficili per un gruppo di turisti dell’area panoramica del Monte Yuntai, in Cina, rimasti bloccati su una parete rocciosa su una via ferrata dopo che un improvviso e intenso acquazzone ha reso la ripida superficie rocciosa pericolosamente scivolosa.

Il personale ha sospeso la vendita dei biglietti, ha inviato istruttori di arrampicata sul monte e ha distribuito impermeabili agli scalatori spaventati, prima di guidare tutti verso il basso in un’evacuazione ordinata.

Le autorità hanno confermato che tutti hanno raggiunto il suolo sani e salvi e che nessuno è rimasto ferito.

Video tratto da: IPA / KameraOne