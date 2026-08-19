La polizia pronta all'irruzione: all'improvviso il disastro

Quando non tutto va propriamente per il verso giusto: alcuni poliziotti si apprestavano a fare una spettacolare irruzione in casa di un delinquente con tanto di mandato di arresto, quando il ballatoio su cui si trovavano è improvvisamente crollato, facendoli cadere e costringendo al ricovero cinque di loro, anche con fratture ma non in pericolo di vita.
Olte al danno, la beffa: al momento dell’irruzione, Jacob Alexander Munoz, il 26enne ricercato per reati legati al possesso di materiale pedopornografico, non era in casa. In compenso, l’uomo s’è costituito poche ore dopo la mancata irruzione.
Video tratto da: IPA / KameraOne