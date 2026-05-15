La principessa Kate diventa 'redzora' e prepara i tortelli di erbetta

Prima di tornare nel Regno Unito, Kate Middleton ha indossato il grembiule come una vera rezdòra (nome dialettale con cui vengono chiamate le cuoche casalinghe reggiane della tradizione).
La principessa è arrivata nella tarda mattinata odierna all’agriturismo “Al Vigneto” a Barbiano di Felino, sulle colline parmensi. Ad accoglierla molte delle persone incontrate durante la visita dei due giorni a Reggio Emilia, occasione per ringraziare e riconoscere il loro contributo.
Dopo aver giocato con la creta ieri al centro Loris Malaguzzi, Kate ha messo letteralmente le mani in pasta. E’ stata protagonista di una cooking class con lo chef di “Al Vigneto” Ivan Lampredi, durante la quale ha appreso la tecnica di preparazione dei tortelli di erbetta.
ServizioDi Daniele Petrone