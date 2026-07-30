La proposta di matrimonio sfiora il disastro

Dal momento romantico al dramma, spesso, il passo è breve. è quello che deve aver pensato Glenn Anthony Salem, un giovane ragazzo filippino, quando ha visto quasi svanire l’anello per la sua proposta di matrimonio.

UN PASTICCIO DI PROPOSTA

La storia. Katrina Odevilas e il suo compagno, Glenn Anthony Salem, stavano posando per delle foto durante una gita in famiglia al campeggio To the Moon a Rizal, nelle Filippine, quando Glenn ha pensato di farle la proposta di matrimonio.

Il filmato mostra la coppia che si abbraccia sul balcone del secondo piano mentre sorride all’obiettivo. Pochi istanti dopo, Glenn ha chiesto a Kat di girarsi prima di infilare la mano in tasca per prendere una scatolina nera con l’anello.

E a questo punto si è sfiorato il dramma: mentre la estraeva, la scatolina si è impigliata nel tessuto della tasca ed è schizzata fuori, facendo cadere l’anello dal balcone giù fino a a terra. Invece di inginocchiarsi, Glenn ha istintivamente cercato di afferrare l’anello caduto, prima di accasciarsi a terra incredulo.

CACCIA ALL’ANELLO

I familiari, che avevano appena capito che stava per fare la proposta, sono scoppiati in un’ovazione commossa, prima che l’emozione si trasformasse rapidamente in risate frenetiche mentre tutti cercavano l’anello scomparso.

Sentendo il trambusto alle sue spalle, Kat si è girata e ha visto Glenn sdraiato sul pavimento con in mano una scatolina vuota contenente l’anello. Lui ha allagato le braccia e, con aria imbarazzata, ha confessato che l’anello era caduto.

CI PENSA IL NIPOTINO

Quasi istericamente, i due sono scoppiati a ridere prima che Glenn corresse giù per le scale a cercare l’anello. Fotunatamente per lui, uno dei suoi nipoti, che aveva sentito tutti gridare dal piano terra, ha capito subito la situazione, ha tovato l’anello e lo ha restituito a Glenn. Che, dal canto suo, ha così potuto completare la sua proposta di matrimonio pe la gioia di Kat.

“Quando è successo, non sapevo come reagire se piangere, ridere o arrabbiarmi, ma più di ogni altra cosa pensavo: “Finalmente, dopo quasi sette anni, mi ha chiesto di sposarlo – ha dichiarato la promessa sposa – È stata una giornata piena di nervosismo, risate, quasi lacrime e, soprattutto, felicità. Alla fine, ho avuto il finale perfetto perché finalmente indosso l’anello”. E tutti vivranno (speriamo) felici e contenti.

Video tratto da: IPA / KameraOne