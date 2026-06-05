Un cucciolo di donnola dalla coda lunga rimasto orfano è stato trovato dalla San Diego Humane Society nella contea di Riverside, in California a fine marzo. Gli operatori della fauna selvatica hanno sottoposto l’animale a cure intensive per oltre due mesi e lo hanno liberato nella natura selvaggia della contea di San Diego il 31 maggio scorso.

La rinascita della donnola orfana

Ritrovata appena nata e orfana, è stata inizialmente monitorata e curata per 10 giorni alla San Diego Humane Society. Quando ha aperto gli occhi, è stata trasferita in un habitat a Ramona

Questo le ha impedito di abituarsi agli esseri umani e le ha permesso di sviluppare abilità e forza. Dopo 70 giorni, la donnola è stata finalmente rilasciata nella natura selvaggia della contea di San Diego

La San Diego Humane Society afferma che il rilascio ha sottolineato una vittoria per il proprio team e per la biodiversità locale.

Video tratto da: IPA / KameraOne