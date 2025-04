Non è un segreto che gli animali possano cacciarsi in situazioni difficili: l’ultima vittima della loro stessa curiosità è stata una dispettosa echidna, rimasta incastrata nella ruota di un’auto.

Diventata dopo l’incidente una vera e propria star di TikTok, il simpatico quadrupede aveva deciso di esplorare l’interno della ruota di una Mitsubishi 3000gt a Ipswich, in Australia.

L’animaletto si deve essere reso conto rapidamente dell’errore e per sua fortuna è arrivata Amber, la proprietaria dell’auto in suo soccorso: prima ha cercato di togliere delicatamente l’echidna dalla ruota ma, dopo non esserci riuscita, ha chiamato in aiuto la polizia locale, che prima ha smontato il cerchione e poi ha recuperato il mammifero, rimettendolo in libertà in una radura vicina.

Video tratto da: IPA / CatersNews