La scelta degli sposi al matrimonio sorprende tutti: cosa è successo

Una scelta assolutamente inaspettata di due sposi al loro matrimonio ha sorpreso gli ospiti, lasciandoli a bocca aperta.

I due sposi si sono infatti presentati con l’abito ‘scambiato’: lui in completo bianco con tanto di velo e strascico, lei in elegantissimo tailleur nero.

Dopo un primo momento di stupore e sorpresa, gli invitati hanno accolto in modo giocoso la scelta degli sposi, e, una volta ch i due hanno raggiunto il palco, hanno dato il via ai festeggiamenti senza indugi.

Il matrimonio s’è svolto a Yunnan, nel sud della Cina.