La scena è surreale: il ladro interrompe la rapina per servire una cliente

Una scena ai limiti del surreale: un ladro ha interrotto una rapina per servire un’ignara cliente come se fosse il cassiere per poi, uscita la cliente, concludere il furto con il suo socio come niente fosse.

Dalle immagini delle telecamere di sicurezza si vedono infatti due uomini che affrontano una dipendente intenta a contare il denaro della cassa dietro il bancone. Mentre uno dei due rinchiude la dipendente nel bagno, l’altro esce per controllare la zona.

Poco dopo, una donna entra nel negozio e apre il frigorifero per prendere una bottiglia di succo. Come niente fosse, uno dei ladri si sposta dietro il bancone e serve la donna come se fosse un normale commesso, passando allo scanner i prodotti scelti dalla cliente e accettando il pagamento elettronico.

Secondo quanto riferito, il pagamento è stato regolarmente accreditato sul conto del proprietario dell’attività, mentre la cliente se n’è andata senza rendersi conto che era in corso una rapina.

I due sospettati sono poi fuggiti dopo aver prelevato tutto il denaro. Poco dopo la dipendente è stata liberata dalla polizia, senza aver riportato ferite.

Video tratto da: IPA / KameraOne