La signora ha prenotato? Gru sbarazzina entra e mangia al ristorante

La signora ha prenotato? In un ristorante di un hotel cinese dello Yunnan è entrata una cliente decisamente particolare, ovvero una gru: con la sua curiosità il volatile ha suscitato l’ilarità dei clienti. Clienti che hanno però subito capito che la gru non fosse lì di passaggio per caso quando questa ha preso un pasticcino direttamente da un piatto per cibarsene sotto l’occhio sorpreso dei ‘commensali’.

Ad un certo punto è così dovuto intervenire un cameriere per allontanare l’uccello dal ristorante, che si trova in una zona di aperta campagna.

Il personale ha poi spiegato il curioso episodio con il fatto che le gru della zona sono ormai abituate agli esseri umani e, con la loro intelligenza e curiosità, non perdono occasione per avvicinarsi e ‘sfruttare’ il ristorante. Ovviamente senza pagare il conto.

Video tratto da: IPA / KameraOne