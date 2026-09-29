La spettacolare demolizione del ponte storico

Lo storico Chester Bridge sul fiume Mississippi è stato demolito tramite un’implosione controllata il 28 settembre, dopo aver collegato l’Illinois e il Missouri per oltre ottant’anni.

Il ponte a travatura reticolare, risalente al 1942, è stato sostituito dal nuovo Don Welge Memorial Bridge, aperto al traffico a luglio.

Addio alla storia, spazio alla comodità

Nonostante il suo fascino, il vecchio ponte a due corsie era noto per attraversamenti da brivido, corsie strette e frequenti interruzioni del traffico. “Dal punto di vista commerciale, credo che vedremo un aumento del flusso di traffico“, ha affermato il sindaco Eggemeyer. “Era un ponte piuttosto stretto: quando due autoarticolati vi transitavano contemporaneamente, rischiavano quasi di urtarsi con gli specchietti.”

Il sindaco ha riferito che gli autisti spesso facevano lunghi giri pur di evitare di attraversarlo. Durante la stagione del raccolto, la polizia locale doveva bloccare il traffico più volte al giorno per scortare i larghi macchinari agricoli durante l’attraversamento. Nel corso degli anni, anche le inondazioni avevano causato chiusure ricorrenti.

Gli amministratori locali ritengono che la nuova opera darà impulso al commercio e al turismo della zona.

Una demolizione particolare

L’operazione di demolizione del vecchio ponte è stata decisamente particolare, visto che era sostianzialmente adiacente al nuovo, tanto che le squadre di lavoro hanno impiegato giorni a pre-tagliare le strutture in acciaio per preparare le campate alla demolizione controllata ed evitare che in qualche modo potesse nuocere al nuovo ponte.

Realizzato nell’arco di quattro anni, il nuovo ponte “Don Welge Memorial Bridge” è nato da un forte legame con la comunità: David Duke, della Ames Construction, ha sottolineato che circa il 90% della manodopera impiegata nei lavori è stata reclutata localmente.

“Il nuovo ponte è splendido, sappiamo che è più sicuro e va benissimo così, ma è stato triste veder sparire quello vecchio”, ha detto Tammy Grah, memoria storica di Chester.

Video tratto da: IPA / KameraOne