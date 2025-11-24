La spettacolare demolizione dell'antenna radio di 120 metri

Arrivano dagli Stati Uniti le spettacolari immagini della demolizione di un’antenna radio alta oltre 120 metri.

“La nostra azienda è stata incaricata di demolire e rottamare un’antenna di sostegno alta 120 metri ad Alfalfa, in Oklahoma, che era stata dismessa. Perché? In questo caso, la torre non era più in uso, ma l’affitto del terreno era ancora in corso – ha raccontato uno degli addetti alla demolizione – Quindi il nostro compito era abbattere la torre, ripulire il terreno e rescindere l’affitto. L’agricoltore era davvero entusiasta di riavere indietro la sua terra”.

Video tratto da: IPA / ViralHog / Richard Moore