La strada peggiore al mondo: 18 tornanti per 453 metri

Una delle strade più folli al mondo: soprannominata l’ ‘incubo degli automobilisti’, la Lingpaishi Zigzag Road si trova nel sud della Cina meridionale ed ha la caratteristica di avere ben 18 tornanti da superare per percorrere i suoi 453 metri.

Decisamente scomoda – e con un indubbio rado di pericolosità -, la strada è tuttavia necessaria per i 137 abitanti del villaggio di Minzhu che si trova alla sua ‘cima’ e che solo grazie ad essa possono raggiungere con un veicoli le scuole, gli ospedali e i negozi situati ‘a valle’.

Prima della costruzione della Lingpaishi Zigzag Road, gli abitanti della zona potevano infatti raggiungere la valle solo sfruttando altrettanto pericolosi sentieri di montagna. Meglio adesso, insomma, a costo di usare solo la prima marcia e non eccedere in velocità.