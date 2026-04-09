La tartaruga dispettosa 'molesta' la bella sirena

Un caso più unico che raro, e fortunatamente più divertente che reale, di ‘molestie sul posto di lavoro’: una tartaruga ha infastidito una ‘sirena’ mentre si esibiva in un acquario.

L’episodio si è verificato al Pacific Underwater World di Pechino, dove una grossa tartaruga ha iniziato a girare decisamente molto vicino ad una nuotatrice travestita da sirena.Il rettile marino ha ripetutamente seguito i suoi movimenti, rimanendo insolitamente vicina mentre lei cercava di continuare la sua esibizione.

A un certo punto, la tartaruga si è fermata vicino a lei e l’ha ‘mordicchiata’ sul fianco, creando una situazione giocosa ma imbarazzante, una versione marina di “molestie sul posto di lavoro”.

La nuotatrice ha cercato di mantenere la calma, continuando a nuotare e a posare, ma la presenza costante della tartaruga ha reso il momento sempre più comico per gli spettatori.

Non era ovviamente la prima volta che la nuotatrice si travestiva da sirena e si esibiva nello spettacolo marino: evidentemente questa volta la tartaruga aveva una particolare voglia di giocare.

Video tratto da: IPA / KameraOne