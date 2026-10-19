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VIRALI 19 OTTOBRE 2026

La tecnologia inganna la nonnina: l'auto resta incastrata sul cavalcavia

Redazione Virgilio Video

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Disavventura ‘tecnologica’ per una ‘nonna’ di 83 anni che ha seguito attentamente le indicazioni del GPS, fino ad immettersi su un ponte riservato esclusivamente alle moto: la sua berlina è rimasta incastrata sullo stretto cavalcavia. Gli agenti hanno impiegato 20 minuti per aiutarla a fare retromarcia, mentre la polizia bloccava l’area.

La ‘nonnina’ ha raccontato detto che il GPS l’ha indirizzata su un ponte senza che lei sapesse che fosse riservato alle sole motociclette.

Nessun passeggero è rimasto ferito ma tre pneumatici sono scoppiati e l’auto ha riportato alcuni graffi.

Il curioso incidente è avvenuto lungo la Rama II Road a Samut Sakhon, in Thailandia.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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