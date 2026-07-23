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VIRALI 23 LUGLIO 2026

La tempesta solleva l'uomo da terra: lui si salva aggrappandosi ad una tenda

Redazione Virgilio Video

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Arrivano dalla provincia cinese di Kunming, nello Yunnan, le impressionanti immagini di un uomo letteralmente sollevato da terra dalla tempesta che ha investito la zona.

L’uomo s’è salvato aggrappandosi ad una tenda che era stata aperta davanti ad un ristorante nel tentativo di proteggere la zona pranzo dalla pioggia torrenziale. Alla fine l’uomo è caduto per terra ed è stato soccorso dai passanti.

Il proprietario del ristorante ha dichiarato che il dipendente non ha riportato gravi ferite e, dopo alcuni accertamenti medici, è stato rimandato a casa per accertamenti medici.

La Cina è entrata nella fase attiva del monsone estivo dell’Asia orientale, con piogge persistenti, temporali e fiumi in piena che stanno interessando diverse province.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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