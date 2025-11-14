La traversata col traghetto sul mare forza 8 è un incubo

Una traversata a incubo per il traghetto della Jet2 che collega Liverpool all’Isola di Man, nell’Ovest dell’Inghilterra: causa un mare forza 8, il viaggio s’è rivelato terrificante, con auto danneggiate, prese d’aria e luci che cadevano e acqua che entrava dal tetto. L’approdo al porto dell’Isola di Man s’è così rivelato un vero e proprio sollievo per i turisti.

Da sottolineare come il mare forza 8 sia un mare in burrasca con onde alte e venti tra i 34 e i 40 nodi, ovvero tra i 62 e i 74 chilometri orari.

Video tratto da: IPA / ViralHog / Ashleigh Yates