Una tromba marina ha fatto volare gli ombrelloni sulla spiaggia di Marina Grande a Scilla, in Calabria: nel video si nota il potente vortice sollevare spruzzi d’acqua e sabbia mentre si avvicina alla riva, mentre diversi ombrelloni verdi vengono investiti dalle forti raffiche e portati via dal vento, alcuni finendo sulle case e terrazze vicine.

Secondo quanto riportato, la tromba marina si è formata al largo, nello Stretto di Messina, e ha raggiunto la spiaggia di Marina Grande, dove i forti venti hanno causato non pochi danni agli stabilimento balneari.

Il vortice si è poi indebolito e dissolto poco dopo aver toccato terra. I bollettini meteorologici hanno attribuito il fenomeno all’instabilità atmosferica e ai contrasti termici tra la superficie del mare, più calda, e l’aria più fredda in quota.

Video tratto da: IPA / KameraOne