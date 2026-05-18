VIDEO
Cerca video
VIRALI 18 MAGGIO 2026

La turista nuota tra gli squali: all'improvviso l'incidente

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Momenti di tensione al largo della costa dell’isola di Maafushi, nelle Maldive, quando una turista ha accidentalmente colpito uno squalo nutrice.

Marivic Catilod, questo il nome della nuotatrice, stava facendo snorkeling quando, risalendo in superficie, ha colpito la parte inferiore dell’animale, che si è quindi allontanato rapidamente, apparentemente impaurito.

Gli squali nutrice sono una specie docile in acque basse delle zone tropicali come quelle delle Maldive. Possono raggiungere i 4 metri di lunghezza e si nutrono principalmente di crostacei e piccoli pesci.

Questa specie è nota per la loro natura non aggressiva e raramente attaccano gli esseri umani: la maggior parte degli incontri rimane innocua a meno che gli animali non vengano provocati e proprio questo incidente imprevisto poteva causare una reazione aggressiva da parte dello squalo, con conseguenze pericolose per Marivic.

Video tratto da: IPA / KameraOne

VIRGILIOYT
La turista nuota tra gli squali: all'improvviso l'incidente
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi