La turista nuota tra gli squali: all'improvviso l'incidente

Momenti di tensione al largo della costa dell’isola di Maafushi, nelle Maldive, quando una turista ha accidentalmente colpito uno squalo nutrice.

Marivic Catilod, questo il nome della nuotatrice, stava facendo snorkeling quando, risalendo in superficie, ha colpito la parte inferiore dell’animale, che si è quindi allontanato rapidamente, apparentemente impaurito.

Gli squali nutrice sono una specie docile in acque basse delle zone tropicali come quelle delle Maldive. Possono raggiungere i 4 metri di lunghezza e si nutrono principalmente di crostacei e piccoli pesci.

Questa specie è nota per la loro natura non aggressiva e raramente attaccano gli esseri umani: la maggior parte degli incontri rimane innocua a meno che gli animali non vengano provocati e proprio questo incidente imprevisto poteva causare una reazione aggressiva da parte dello squalo, con conseguenze pericolose per Marivic.

Video tratto da: IPA / KameraOne