La valanga travolge il treno: le immagini da brivido dalle carrozze

Arrivano da Zermatt, in Svizzera, le immagini da brivido di una valanga che travolge un treno pieno di passeggeri.

Alcuni viaggiatori hanno realizzato dei video anche dall’interno delle carrozze, nei quali si possono vedere fango e neve schiantarsi contro i finestrini.

Fortunatamente, i vagoni sono rimasti intatti e nessun passeggero s’è ferito. In compenso, il treno è rimasto bloccato per 2 ore, costringendo le autorità ad evacuare gli occupanti in autobus

I servizi ferroviari sono stati sospesi per l’intera giornata a causa del persistente rischio di valanghe.