Ladri in fuga: inseguimento da cinema tra auto i fiamme e chiodi

Dopo aver rubato nella notte all’interno del centro commerciale all’ingrosso di elettronica di “Commercity”, in zona Ponte Galeria a Roma, alcuni ladri hanno bruciato alcuni veicoli e cosparso di chiodi la strada in modo da agevolare la fuga e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine.

Sono corso le indagini della polizia per risalire alla banda che ha messo a segno il maxi colpo rubando cellulari, pc e tv. A quanto ricostruito, intorno alle 4, avrebbe sfondato con un furgone l’ingresso posteriore di Commercity. Quando è scattato l’allarme i ladri hanno preso cellulari, tv e pc e sono scappati.

Lungo via Portuense hanno dato alle fiamme prima un’auto, posizionata al centro strada, e poi un furgone. Via Portuense è stata momentaneamente chiusa. Al vaglio le immagini delle telecamere.

Immagini di Telenews