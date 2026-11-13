Una rapina in pieno giorno si trasforma in una scena decisamente insolita in Argentina. A Quilmes, nella provincia di Buenos Aires, un uomo armato tenta di rubare una BMW, ma il colpo non va come previsto.

Dopo aver minacciato il proprietario e aver preso posto al volante, il malvivente si trova infatti davanti a un ostacolo inaspettato: non riesce a utilizzare il cambio automatico dell’automobile. Le immagini delle telecamere di sorveglianza riprendono l’intera sequenza, mostrando il tentativo di furto e la fuga dei due responsabili senza essere riusciti a portare via il veicolo.

Tentata rapina a Quilmes: il rapinatore fugge senza l’auto (non la sa guidare)

L’episodio si verifica il 3 novembre 2026, nei pressi dell’incrocio tra le vie Cramer e José Ingenieros, a Quilmes. Come mostrano le riprese delle telecamere di sicurezza, due uomini con il casco arrivano sul posto a bordo di una motocicletta e si avvicinano a un automobilista che si trova fuori dalla propria abitazione, accanto alla sua BMW. Uno dei due scende dal mezzo e, puntando una pistola contro il conducente, gli intima di consegnargli le chiavi e lasciare la vettura.

L’uomo, per evitare conseguenze, si allontana dall’automobile mentre il rapinatore prende posto sul sedile del guidatore, pronto a impossessarsi del veicolo. È proprio in quel momento che il piano comincia a complicarsi. Il sospetto sembra infatti non riuscire a gestire il cambio automatico della BMW e, nonostante i tentativi, non trova il modo di mettersi alla guida.

Decide così di rinunciare al furto e abbandonare la vettura. Le immagini delle telecamere non mostrano il momento successivo, ma secondo la ricostruzione dell’accaduto il malvivente raggiunge il complice, che lo attende sulla motocicletta, e insieme i due si allontanano. La tentata rapina si conclude quindi senza che riescano a portare via la BMW. Il proprietario, secondo quanto riportato, non è stato ferito.

Video tratto da: IPA/KameraOne