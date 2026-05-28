Ci sono donne e uomini destinati a rimanere nel cuore delle persone per sempre, grazie al loro carisma e alla loro gentilezza. Lady D è una di quelli, e un ritrovamento inedito riaccende i riflettori su un legame molto discusso. Una lettera inedita di Lady Diana, riemersa a quasi trent’anni dalla sua morte, offre uno sguardo sorprendente sui primi mesi di matrimonio con l’allora principe Carlo. Il documento, scritto nel settembre del 1981 durante la luna di miele reale, mostra una principessa entusiasta, serena e apparentemente felice della nuova vita accanto all’erede al trono britannico.

La lettera, indirizzata all’amica d’infanzia Katherine Hanbury, sarà battuta all’asta il prossimo luglio da Gorringe’s Fine Art & Interiors. Nel testo, il viaggio con Carlo viene descritto come “una luna di miele meravigliosa”, si parla di “sole infinito” e “mari tranquilli”. Ancora più sorprendente è il tono caloroso con cui si riferisce del matrimonio: “È meraviglioso essere sposati”, scrive Diana, aggiungendo che dopo due mesi si sentiva ancora pienamente immersa nell’entusiasmo della nuova vita coniugale.

Il tono della lettera inedita: la serenità fra Carlo e Diana

Le parole della lettera inedita di Lady Diana, ritrovata recentemente, assumono maggiore significato alla luce della narrazione che negli anni si è consolidata intorno alla relazione tra i coniugi, spesso descritta come problematica fin dall’inizio. La principessa, infatti, in successive interviste e testimonianze ha raccontato le difficoltà vissute all’interno della famiglia reale e il senso di solitudine provato già nei primi tempi del matrimonio. Proprio per questo, la missiva rappresenta un documento storico interessante: mostra una donna ancora fiduciosa, prima che le tensioni interne alla monarchia e la crisi matrimoniale emergessero pubblicamente.

Nel messaggio, Diana rivela anche un dettaglio personale inatteso: il suo amore per la campagna scozzese e la vita all’aria aperta. “Adoro stare fuori tutto il giorno e odio Londra”, scrive riferendosi al periodo trascorso a Balmoral, la residenza estiva della famiglia reale in Scozia. Una frase che oggi appare quasi ironica, considerando che negli anni successivi proprio le differenze caratteriali e di stile di vita tra lei e Carlo sarebbero diventate evidenti.

Il parere degli esperti della Royal Family

Secondo gli esperti, il carteggio restituisce l’immagine di una giovane donna “ancora non completamente assorbita dall’istituzione monarchica”, sospesa tra la spontaneità privata e il peso crescente del ruolo pubblico. Insieme alla lettera saranno vendute anche fotografie scolastiche di Diana e altri cimeli personali, elementi che contribuiscono a rafforzare il valore emotivo e storico dell’archivio.

Questo documento contribuisce a restituire una versione più intima e vulnerabile della principessa, lontana dalla figura dal destino tragico costruita negli anni successivi. Alcuni biografi reali ricordano inoltre che Diana stessa, in più occasioni, ha sostenuto che all’inizio tra lei e Carlo ci fosse stato un affetto autentico, nonostante il deterioramento del rapporto nel tempo.

La lettera, dunque, non riscrive la storia del matrimonio reale, ma aggiunge una sfumatura importante e che rivela un ulteriore dettaglio sulla dolcezza della principessa: quella di una ventenne che, almeno per un momento, ha creduto davvero nella possibilità di una vita felice accanto al futuro re d’Inghilterra.