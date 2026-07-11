Dal 7 luglio 2026 è in vigore una nuova misura, volta a migliorare la sicurezza sulle strade europee. Tutte le auto di nuova immatricolazione nell’Unione europea devono essere equipaggiate con l’Emergency Stop Signal, un sistema che fa lampeggiare automaticamente le luci di stop durante una frenata d’emergenza per avvisare più rapidamente gli altri automobilisti. In sostanza, rappresenta l’alternativa alle quattro frecce che, sino a oggi, sono state inserite manualmente per mettere in allerta chi viaggia in coda alla propria auto. La novità rientra nell’attuazione del Regolamento Ue 2019/2144, il pacchetto normativo con cui Bruxelles sta introducendo nuovi standard di sicurezza per i veicoli.

L’obiettivo è ridurre il rischio di tamponamenti, una delle tipologie di incidente più frequenti sulle strade dell’Unione. A differenza delle tradizionali luci di stop, che rimangono illuminate in modo continuo, l’ESS utilizza un lampeggio rapido per segnalare che il conducente sta effettuando una frenata particolarmente intensa e che potrebbe esserci un pericolo immediato.

Come funziona l’Emergency Stop Signal

L’Emergency Stop Signal è un sistema che entra in funzione automaticamente, quando il veicolo procede a una velocità superiore ai 50 km/h e rileva una decelerazione particolarmente brusca. In queste condizioni, gli stop posteriori iniziano a lampeggiare rapidamente, richiamando l’attenzione dei conducenti che seguono e consentendo loro di reagire con maggiore tempestività.

L’attivazione avviene senza alcun intervento del conducente. L’elettronica dell’auto monitora costantemente parametri come velocità e intensità della frenata, attivando il segnale solo nelle situazioni che corrispondono a una reale emergenza.

Secondo le informazioni riportate dalla normativa, è progettato per rendere la frenata d’emergenza più evidente rispetto a una normale decelerazione, aumentando le probabilità che chi è dietro riesca a frenare in tempo ed evitare l’impatto. L’ESS è stato introdotto sulla base di studi tecnici e delle valutazioni condotte nell’ambito della normativa Unece e del Regolamento europeo sulla sicurezza dei veicoli.

L’obbligo riguarda solo le nuove immatricolazioni

Uno degli aspetti più importanti della normativa sugli stop lampeggianti obbligatori sulle nuove auto è che non avrà effetti retroattivi. Chi possiede già un’automobile non dovrà installare alcun dispositivo aggiuntivo né effettuare modifiche al proprio veicolo.

L’obbligo interessa esclusivamente le auto di nuova immatricolazione appartenenti alle categorie M1 (autovetture) e N1 (veicoli commerciali leggeri). In pratica, dal 7 luglio 2026 nessun nuovo veicolo potrà essere immatricolato nell’Unione europea senza essere dotato dell’ Emergency Stop Signal, mentre le vetture già circolanti continueranno a essere utilizzate secondo le regole precedenti.

Molti costruttori avevano già introdotto questa tecnologia negli ultimi anni, soprattutto sui modelli di fascia media e alta. Con l’entrata in vigore della nuova fase del regolamento europeo, il sistema diventa però uno standard obbligatorio per tutte le nuove immatricolazioni.

Un tassello del piano europeo per la sicurezza stradale

L’Emergency Stop Signal non rappresenta un intervento isolato, ma fa parte di un più ampio programma europeo volto a incrementare la sicurezza dei veicoli attraverso l’introduzione di sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Negli ultimi anni l’Unione europea ha già reso obbligatori dispositivi come la frenata automatica d’emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e il monitoraggio dell’attenzione del conducente. L’obiettivo è quello di ridurre il numero degli incidenti e mitigarne le conseguenze, sfruttando le tecnologie disponibili per assistere il guidatore nelle situazioni più critiche.

In questo contesto, l’ESS svolge una funzione apparentemente semplice ma potenzialmente efficace: migliorare la comunicazione visiva tra i veicoli durante una frenata improvvisa, quando anche pochi istanti possono fare la differenza.

Cosa cambia per gli automobilisti

Per la maggior parte degli automobilisti, l’introduzione dell’Emergency Stop Signal non comporterà alcun cambiamento nelle abitudini di guida. Il sistema opera infatti in modo completamente automatico e interviene esclusivamente nelle situazioni di emergenza.

Chi acquisterà un’auto nuova dopo il 7 luglio 2026 troverà questa funzione già integrata tra le dotazioni di sicurezza del veicolo, senza costi aggiuntivi legati all’installazione successiva. Per chi invece possiede un’auto già immatricolata non cambia nulla: non è previsto alcun obbligo di adeguamento.

La nuova misura rappresenta quindi un ulteriore passo verso una mobilità sempre più orientata alla prevenzione degli incidenti, puntando su tecnologie che aiutano i conducenti a riconoscere tempestivamente le situazioni di pericolo e a ridurre il rischio di collisioni, in particolare dei tamponamenti, ancora oggi tra gli incidenti più comuni sulle strade europee.