Lancia serpente su materassino: scoppia il panico

Momenti di panico per un gruppo di ragazzi durante una gita vicino ad un fiume. All’improvviso s’è infatti manifestato un grosso serpente, che ha deciso di nuotare fino alla parte di riva dove s’era riunito un gruppo dei giovani.

Il serpente fa scoppiare il panico

All’improvviso uno di loro, ha preso il serpente per la coda e poco dopo l’ha lanciato verso il centro del fiume: complice una certa distrazione nella mira, il ragazzo ha praticamente fatto atterrare il rettile sul materassino dove c’erano alcuni dei suoi amici, che si sono ritrovati, terrorizzati, in acqua nel giro di un istante.

Dal canto suo, il serpente ha deciso di cercare la fuga verso una barca dove c’erano altri ragazzi, che, a loro volta terrorizzati, hanno incominciato a lanciare oggetti verso di lui per allontanarlo, riuscendo infine nell’impresa.

Il serpente era velenoso?

Nel trambusto, non si è capito se il serpente fosse effettivamente velenoso: nella zona dove si trovavano i ragazzi, la Georgia, esistono infatti sia serpenti d’acqua non velenosi che altri decisamente più pericolosi pure se non mortali, come i serpenti mocassino.

Le varie specie hanno alcuni tratti comuni e altri differenti e non si capisce se il primo ragazzo abbia allontanato il serpente con tale noncuranza proprio perché avesse riconosciuto una specie non velenosa.

Ricordiamo peraltro che, per quanto non velenosi, i serpenti possono sempre mordere come gesto di difesa con denti carici di batteri che possono portare a infezioni. Di sicuro, la gita ha vissuto un momento di puro panico.

Video tratto da: IPA / Alex Parr via ViralHog