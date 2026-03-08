Il mondo dei lanci spaziali è fatto di countdown, tensione, applausi e – ogni tanto – di qualche spettacolare imprevisto. L’ultima storia virale arriva dal Giappone, dove il razzo privato Kairos No. 3 ha tentato di raggiungere lo Spazio il 5 marzo 2026. Il tentativo, organizzato dalla startup Space One, è partito con entusiasmo e una nuvola di fumo bianco dal Spaceport Kii, nella prefettura di Wakayama. Per qualche istante tutto sembrava andare secondo i piani. Poi, però, la missione ha preso una piega decisamente diversa.

Kairos non è un razzo qualunque. È il protagonista di un ambizioso progetto con cui il Sol Levante vuole entrare a pieno titolo nel mercato dei lanci commerciali di piccoli satelliti, un settore in piena espansione grazie alla crescita delle telecomunicazioni, dell’osservazione della Terra e delle costellazioni di micro-satelliti. Il vettore è progettato per trasportare circa 150 chili di carico verso orbite sincrone al Sole, utilizzando tre stadi a combustibile solido e uno superiore a propellente liquido. Insomma, è piccolo ma ambizioso.

Un decollo da film, ma il finale?

La mattina del lancio, alle 11:10 ora locale, il razzo Kairos No. 3 ha lasciato la rampa tra le telecamere, gli ingegneri con gli occhi puntati sugli schermi e qualche appassionato con il naso all’insù. L’obiettivo era mettere in orbita cinque piccoli satelliti sperimentali, destinati a ricerca e tecnologia. Per circa un minuto ha fatto esattamente ciò che un razzo dovrebbe fare: salire verso il cielo, diventare sempre più piccolo e convincere tutti che lo Spazio fosse ormai a portata di mano. L’entusiasmo era alle stelle e tutti erano pronti a esultare e a festeggiare. Poi è successo qualcosa.

Il tutto è avvenuto dopo poco più di un minuto di volo, a circa 29 chilometri di altitudine sopra l’oceano. I sistemi automatici di sicurezza di bordo hanno rilevato un problema durante la fase iniziale del volo. A quel punto è entrato in azione il cosiddetto flight termination system, un meccanismo previsto per controllare la situazione in sicurezza e correre ai ripari. Il video, diventato virale, in poco più di 30 secondi, mostra un finale davvero imperdibile.

Kairos No. 3: terzo tentativo, terza storia

Se questa vicenda vi sembra un déjà-vu, non siete lontani dalla realtà. Kairos No. 3 rappresentava infatti il terzo tentativo di lancio per questo razzo. Il primo volo, nel marzo 2024, era terminato appena cinque secondi dopo il decollo; mentre il secondo test, nel dicembre dello stesso anno, si era concluso pochi minuti dopo il lancio a causa di anomalie nel volo.

“Tre tentativi, zero missioni completate”, direbbe qualcuno. Eppure nel mondo dei razzi questo non è necessariamente un disastro. Al contrario: la storia dell’esplorazione spaziale è piena di fallimenti spettacolari prima dei grandi successi. Anche aziende oggi famosissime hanno accumulato esplosioni, aborti di missione e test andati male prima di trovare la formula giusta. E proprio qui sta la parte più interessante della storia. Perché, in questo settore, un fallimento raramente è la fine del viaggio. Piuttosto è l’inizio del prossimo countdown.

Una corsa allo Spazio sempre più affollata

Dietro al progetto Kairos c’è una sfida enorme. Creare il primo servizio di lancio orbitale completamente privato del Giappone. La startup Space One, fondata nel 2018 con il supporto di grandi aziende industriali giapponesi, punta a un futuro con decine di lanci ogni anno. Il motivo è semplice: lo Spazio sta diventando un mercato gigantesco.

Tra satelliti per internet, monitoraggio climatico, difesa e navigazione, i Paesi di tutto il mondo stanno cercando modi più rapidi ed economici per mandare carichi in orbita. E le aziende spaziali sono ormai protagoniste di questa nuova “corsa allo Spazio” commerciale.