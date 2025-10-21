Nel cuore del Laos nordorientale, sull’altopiano di Xiangkhoang, si estende uno dei luoghi più enigmatici e affascinanti del Sud-est asiatico: la Piana delle Giare. Un posto incredibile che ospita migliaia di giganteschi recipienti di pietra disseminati su un territorio di oltre 90 chilometri quadrati.

Nonostante gli studi e le scoperte archeologiche, nessuno è ancora riuscito a spiegare con certezza la loro origine e funzione. Di certo, questo angolo di Laos è una delle testimonianze più affascinanti della storia umana, tanto da essere riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2019.

Alla scoperta del Laos più selvaggio tra storia e mistero

Visitare la Piana delle Giare significa immergersi in un Laos diverso da quello dei templi dorati e delle città brulicanti. Le giare, scolpite in pietra arenaria, granito o calcare, si ergono sulla pianura: alcune alte appena mezzo metro, altre imponenti fino a tre metri, per un peso che può superare le 14 tonnellate.

La loro scoperta si deve a una guardia di confine francese nel 1909, ma fu l’archeologa Madeline Colani, negli anni Trenta, a dedicare studi sistematici all’area. Fu lei a formulare la teoria più accreditata: che le giare servissero come urne cinerarie, usate per conservare le ceneri dei defunti. A sostegno di questa ipotesi, Colani individuò camere funerarie sotterranee e una grotta con fori nel soffitto, probabilmente utilizzata come forno crematorio.

Eppure, non tutti gli studiosi concordano. Alcuni ritengono che le giare servissero a raccogliere acqua piovana monsonica, altri che fossero usate per fermentare una bevanda alcolica tradizionale a base di riso, il lau hai. Le leggende locali, invece, raccontano che secondo la tradizione, furono giganti a scolpire queste enormi coppe per celebrare la vittoria in una battaglia antica.

Il mistero della Piana delle Giare si intreccia anche con la storia più recente del Laos. Durante la Guerra del Vietnam, l’area fu una delle più bombardate al mondo: tra il 1964 e il 1973, l’aviazione statunitense sganciò oltre due milioni di tonnellate di ordigni, molti dei quali sono ancora inesplosi.

Come arrivare e quali siti puoi vedere alla Piana delle Giare

Oggi la Piana delle Giare è una meta sicura e accessibile, anche se le aree visitabili sono solo quelle completamente bonificate. Il punto di partenza ideale è Phonsavan, la cittadina principale della provincia di Xiangkhoang, raggiungibile in autobus o con voli interni da Vientiane o Luang Prabang. Da qui partono tour organizzati e guide locali che accompagnano i visitatori tra i diversi siti archeologici. I siti censiti sono oltre novanta, ma i più visitati sono principalmente 3:

Il Sito 1, conosciuto come Thong Hai Hin, è il più grande e più facile da raggiungere: ospita oltre 330 giare, tra cui la più imponente mai ritrovata, alta quasi tre metri. Al suo interno si trova anche una grotta funeraria e, nei dintorni, i resti di trincee e crateri di bombe, testimonianza tangibile della guerra.

Il Sito 2, detto Hai Hin Phu, si trova tra due colline boscose e custodisce quasi un centinaio di giare, alcune decorate con simboli misteriosi come quello di una rana, mentre il Sito 3, Hai Hin Lat Khai, regala una vista mozzafiato sulle risaie circostanti, con circa 150 giare disposte su una collina vicino al villaggio di Ban Xieng Di.