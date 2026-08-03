Il consumo del latte crudo può provocare danni alla salute che possono perfino condure alla morte. Il rischio dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di lavorazione, la stagionatura e il rispetto delle norme igienico-sanitarie durante la produzione. Proprio per chiarire i dubbi più frequenti dei consumatori, il Ministero della Salute mette a disposizione una serie di FAQ dedicate al latte crudo e ai suoi derivati, spiegando quando è necessario prestare particolare attenzione e quali sono i comportamenti consigliati.

Cos’è il latte crudo e a cosa serve la pastorizzazione

Per latte crudo si intende il latte che non è stato sottoposto ad alcun trattamento termico di pastorizzazione o a un trattamento equivalente. In altre parole, conserva inalterata la flora batterica presente naturalmente dopo la mungitura. Proprio questa caratteristica lo distingue dal latte normalmente in commercio, che invece viene pastorizzato prima della vendita.

La pastorizzazione è un trattamento termico studiato per eliminare o ridurre in modo significativo la presenza di microrganismi potenzialmente pericolosi per la salute, mantenendo al tempo stesso le principali caratteristiche nutrizionali del prodotto. Secondo il Ministero della Salute, questo processo rappresenta uno dei principali strumenti di prevenzione delle infezioni trasmesse attraverso il latte.

Il latte crudo può infatti contenere batteri patogeni come l’Escherichia coli produttore di Shiga tossina (STEC), responsabile in alcuni casi della sindrome emolitico-uremica (SEU), ma anche altri microrganismi in grado di provocare infezioni alimentari. Per questo motivo il Ministero della Salute raccomanda di consumare il latte solo dopo averlo bollito accuratamente, una semplice precauzione che riduce in modo significativo il rischio microbiologico.

Particolare attenzione deve essere riservata alle categorie più vulnerabili. Bambini, donne in gravidanza, anziani e persone con difese immunitarie ridotte sono infatti più esposti alle conseguenze di eventuali infezioni e dovrebbero evitare il consumo di latte crudo non bollito e prestare cautela anche con alcuni prodotti caseari realizzati senza pastorizzazione.

Le faq del ministero e i prodotti sicuri

Nelle FAQ pubblicate sul proprio portale, il Ministero della Salute chiarisce che il latte crudo può essere consumato in sicurezza solo seguendo precise indicazioni. La principale raccomandazione è quella di bollirlo sempre prima del consumo, evitando di berlo appena acquistato. Si tratta di una misura semplice ma fondamentale per limitare il rischio di infezioni batteriche.

Per quanto riguarda i formaggi, il Ministero invita a non fare generalizzazioni. Non tutti i formaggi prodotti con latte crudo presentano infatti lo stesso livello di rischio. Le caratteristiche del prodotto cambiano in base al processo produttivo e, soprattutto, alla stagionatura. Esistono formaggi a latte crudo considerati sicuri per la maggior parte della popolazione, mentre altri, in particolare quelli freschi o poco stagionati, richiedono maggiore prudenza, soprattutto se destinati alle categorie più fragili.

Sono considerati prodotti a rischio anche panna e burro crudi, mentre la ricotta è sicura perché prodotta con un trattamento termico a temperatura superiore rispetto a quella della pastorizzazione del latte.

Anche yogurt e gelati al latte devono prevedere la pastorizzazione della miscela di latte crudo e altri ingredienti.

Le FAQ ricordano inoltre l’importanza di leggere attentamente le etichette e di seguire le eventuali indicazioni riportate dal produttore. Le informazioni presenti sulla confezione permettono infatti di sapere se il prodotto è ottenuto da latte pastorizzato oppure da latte crudo, aiutando il consumatore a fare una scelta più consapevole.

Il Ministero della Salute sottolinea anche che la sicurezza degli alimenti dipende dall’intera filiera produttiva, dai controlli effettuati negli allevamenti fino alle lavorazioni nei caseifici. Tuttavia, nessun sistema di controllo può sostituire il rispetto delle corrette modalità di consumo da parte del cittadino, soprattutto quando si tratta di alimenti che non hanno subito trattamenti termici.

In definitiva, il latte crudo va consumato con consapevolezza. Bollire il latte prima di berlo, prestare attenzione ai formaggi freschi prodotti con latte non pastorizzato e seguire le indicazioni del Ministero della Salute rappresentano le principali regole per ridurre i rischi e consumare questi prodotti in modo più sicuro.