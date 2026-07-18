Nella finale dei Mondiali di calcio 2026 c’è, in qualche modo, anche un pezzetto d’Italia: Laura Pausini fa parte del cast della cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo, in programma domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium, lo stadio conosciuto anche come MetLife Stadium. Prima della partita che assegna il titolo, la voce più internazionale che l’Italia possiede sale sul palco insieme ad altri nomi di primo piano della musica e dello spettacolo mondiale.

Laura Pausini alla cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026

Secondo quanto annunciato dalla FIFA, la cerimonia di chiusura inizia alle 13:30 ora locale, circa 90 minuti prima del fischio d’inizio della finale. Lo show chiude la 23esima edizione della Coppa del Mondo, la prima con 48 nazionali e organizzata da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico.

Nel cast figurano Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, con una partecipazione speciale di Tom Cruise. A Jennifer Hudson, invece, l’onore di cantare l’inno nazionale degli Stati Uniti prima della partita. Per la nostra Laura Pausini questo è un altro passaggio di una carriera ormai colma di grandi eventi internazionali: dalla vittoria a Sanremo Giovani nel 1993 al successo in America Latina, fino all’esibizione alla cerimonia degli Oscar 2021 e ai riconoscimenti ottenuti fuori dall’Italia, qui vi raccontiamo 3 fatti su di lei che forse non sapete.

Gli altri italiani nelle cerimonie dei Mondiali

I precedenti non sono molti: il caso più memorabile resta Italia ’90: l’8 giugno di quell’anno, a San Siro, Gianna Nannini ed Edoardo Bennato cantarono Un’estate italiana, diventata poi per tutti Notti magiche, durante la cerimonia di apertura prima di Argentina-Camerun.

Alla stessa edizione è legato anche Luciano Pavarotti: con Plácido Domingo e José Carreras diede vita al celebre concerto dei Tre Tenori alle Terme di Caracalla, organizzato alla vigilia del torneo e ricordato dalla FIFA tra i grandi momenti musicali nella storia della Coppa del Mondo, anche se non fu una vera e propria cerimonia allo stadio.

Più di recente, nella stessa edizione 2026, Andrea Bocelli è tra gli interpreti di DNA, inno ufficiale del torneo, presentato alla cerimonia di apertura a Città del Messico.

Il cast dello show prima della finale 2026

Robbie Williams porta sul palco una storia da popstar britannica, Nicole Scherzinger rappresenta una delle voci più riconoscibili del pop americano, mentre IShowSpeed intercetta il pubblico più giovane e social. Ciliegina sulla torta? Tom Cruise, che aggiunge invece una dimensione hollywoodiana a un evento pensato per essere visto in tutto il mondo.

La cerimonia è prodotta in collaborazione creativa con Balich Wonder Studio e, nelle intenzioni della FIFA, deve celebrare il percorso delle 48 squadre attraverso le 16 città ospitanti: è stata pensata come una sorta di racconto conclusivo del torneo.

D’altronde questi mondiali di calcio sono stati diversi dagli altri per formato, geografia e soprattutto per le dimensioni: ecco tutte le zone degli USA (e non solo) in cui si gioca il Mondiale 2026.